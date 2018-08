Greipel (36) zet loopbaan voort bij Franse ploeg Fortuneo-Samsic

De 36-jarige coureur kon met Lotto Soudal geen overeenstemming bereiken over een contractverlenging. De Duitser is bezig aan zijn achtste jaar bij de Belgische ploeg.

Bij Fortuneo wordt Greipel de belangrijkste sprinter. "We hebben een van de beste sprinters van zijn generatie aangetrokken", schrijft de Franse ploeg donderdag op Twitter.

De Duitser, die eerder ook voor HTC-High Road reed, zegt uit te kijken naar de samenwerking met zijn nieuwe ploeggenoten. "Ik hoop geïnspireerd te raken door dit jonge team, maar verwacht ook vertrouwen te krijgen en reken op inzet van mijn collega's."

153 overwinningen voor 'Gorilla'

Op de erelijst van Greipel prijken onder meer elf ritzeges in de Tour de France, zeven in de Giro d'Italia en vier in de Vuelta. Sinds het begin van zijn profcarrière in 2005 boekte de 'Gorilla' in totaal 153 overwinningen. Zes daarvan behaalde hij dit seizoen.

Tijdens de afgelopen Tour de France kon Greipel zich maar zelden in de strijd om dagsucces mengen. Zijn beste resultaat was een derde plaats in de etappe naar Sarzeau. Hij gaf op in de rit naar de Alpe d'Huez.

Bij de Franse formatie treft Greipel onder anderen Warren Barguil, vorig jaar nog winnaar van de bolletjestrui in de Tour, en oud-geletruidrager Brice Feillu.