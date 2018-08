Teambaas Brailsford verwacht dat Tour-winnaar Thomas Sky trouw blijft

"Net als iedereen mag Thomas natuurlijk naar andere opties kijken, maar ik denk dat we er wel uitkomen met hem. Sky is de beste ploeg voor Geraint. Daar ben ik vrij zeker van", stelde Brailsford, die de 32-jarige Welshman binnenkort een aanbieding zal doen.

De afgelopen maanden flirtte Thomas nog met andere ploegen, omdat hij ook weleens voor eigen succes wilde gaan in een grote ronde.

De afgelopen Tour begon hij dan ook als knecht van viervoudig winnaar Chris Froome, maar dat pakte anders uit. Thomas bleek zo sterk dat hij de gele trui pakte en die niet meer afstond.

Bernal

Door zijn Tour-zege lijkt Thomas de komende jaren ook bij Sky kopman te kunnen worden in grote rondes, maar de Britse formatie heeft naast Froome de talentvolle Egan Bernal onder contract staan. De Colombiaan wil op termijn ook voor het klassement rijden.

Brailsford kan Thomas geen toezeggingen doen over het kopmanschap. "In onze sport ga je niet even zitten om een naam op papier te zetten die dan kopman is. Om bijvoorbeeld de Tour te winnen moet hij beter zijn dan Froome en Bernal. Of hij nu bij ons of ergens anders rijdt."

Thomas rijdt al sinds de oprichting van Sky, in 2010, voor de ploeg. Jarenlang stond hij in de schaduw van Bradley Wiggins, die in 2012 de Tour won, en daarna in die van Froome.

Naar verluidt verdient Froome 4 miljoen euro per jaar bij Sky. Het contract van de viervoudig Tour-winnaar bij de Britse formatie loopt nog tot eind 2020.