Dumoulin ziet niets in idee UCI voor zes renners per ploeg in grote rondes

"Zes is te weinig. Dat gaat op een gegeven moment zijn uitwerking niet meer hebben. Dat moeten we niet willen. Acht is prima", zegt de nummer twee van de Tour de France woensdag tegen L1.

Eerder op de dag had UCI-voorzitter David Lappartient in een interview laten weten dat verdere inkrimping van de ploegen in de Giro, Tour en Vuelta een serieuze optie is. Sinds dit jaar is het aantal renners per formatie al teruggebracht van negen naar acht.

De Fransman liet ook weten dat hulpmiddelen als oortjes en wattagemeters wellicht tot het verleden gaan behoren en dat lijkt de 27-jarige Dumoulin wél een goed plan.

"Die oortjes mogen van mij meteen uitgebannen worden", aldus de Limburger. "Het voegt weinig toe en ik denk dat dat de koers interessanter kan maken. Renners moeten dan weer zelf gaan nadenken. We hebben ze en ik maak er optimaal gebruik van, maar voor mij mogen ze ze uitbannen."

Kleiner

In totaal beginnen er sinds dit jaar niet meer 198, maar 176 renners in de drie grote rondes en ook bij andere WorldTour-koersen zijn de ploegen kleiner.

Met de keuze tot inkrimping van de ploegen had de UCI niet alleen meer spektakel als doel, maar ook een toename van de veiligheid van de renners en alles om het peloton heen.

In de Giro van mei ging de winst naar Chris Froome en in de Tour stond zijn Sky-ploegmaat Geraint Thomas zondag op de hoogste trede van het podium. In beide grote rondes werd Dumoulin, die woensdag ook in het criterium van Surhuisterveen de winst aan Thomas moest laten, knap tweede.

Op 25 augustus begint in Málaga de 73e editie van de Ronde van Spanje. De rittenkoers duurt tot en met 16 september.