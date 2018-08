UCI overweegt ploegen van slechts zes renners in grote rondes vanaf 2019

Sinds dit jaar bestaan de formaties in de Giro, Tour en Vuelta al uit acht renners in plaats van het gebruikelijke aantal van negen, maar verdere inkrimping is dus zeker een optie. In totaal beginnen er niet meer 198, maar 176 renners en ook bij andere WorldTour-koersen worden de ploegen kleiner.

"Ik denk dat een vermindering naar zes pas echt effect heeft. Met bijvoorbeeld zeven man blijft een ploeg als Team Sky domineren", zegt UCI-voorzitter David Lappartient in een interview met het Zwitserse Le Temps.

"Met zes renners heeft een kopman nog maar vijf ploeggenoten die hem kunnen bijstaan, waardoor hij eerder moe wordt. Tegelijkertijd kunnen dan meer teams meedoen om een peloton van respectabele grootte te hebben."

Een vermindering van het aantal renners per ploeg in een grote ronde is volgens de 45-jarige Lappartient overigens niet de enige optie die de UCI bekijkt om het wielrennen aantrekkelijker te maken.

"We doen een onderzoek, omdat er veel aspecten zijn. Moeten we de oortjes en de wattagemeters verbieden voor meer initiatief? Moeten we het aantal etappes heroverwegen? We moeten alles analyseren."

Veiligheid

Met de inkrimping van de ploegen in grote rondes had de UCI ook als doel de veiligheid van de renners en alles om het peloton heen te vergroten.

De afgelopen jaren was er veel discussie over de veiligheid van de renners, onder meer door de dood van Antoine Demoitié. De 25-jarige Belg werd tijdens Gent-Wevelgem in 2016 aangereden door een motor en overleed kort daarna in het ziekenhuis.

In de Giro van mei ging de winst naar Chris Froome en in de Tour stond zijn Sky-ploegmaat Geraint Thomas zondag op de hoogste trede van het podium. In beide grote rondes werd Tom Dumoulin knap tweede.

Op 25 augustus begint in Málaga de 73e editie van de Ronde van Spanje. De rittenkoers duurt tot en met 16 september.