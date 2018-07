Mollema kijkt ondanks 'niet ideale voorbereiding' uit naar Vuelta

"Om echt een goed klassement te kunnen rijden, moet je misschien een andere voorbereiding hebben dan ik nu op de Vuelta zal hebben. Het wordt misschien lastig, maar daar moet ik nog eens goed naar kijken", zegt de 31-jarige Groninger.

Mollema reed zondag de Tour de France uit als de nummer 26 van het klassement. Zaterdag start hij in Clasica San Sebastian, de Spaanse klassieker die Mollema in 2016 won. Het wordt zijn enige koers tussen de Tour en de Vuelta.

"Ik hoop ook nu weer vooraan te eindigen, net als de afgelopen jaren", zegt de renner van Trek-Segafredo. Sinds 2012 reed hij altijd in de top tien van de eendagskoers in Baskenland.

Ritzeges

Tussen de slotrit van de Tour en de start van de Vuelta zitten slechts een kleine vier weken. Vanwege die korte voorbereiding twijfelt Mollema nog of hij in Spanje voor een klassement gaat. Dat was in de Tour wel de bedoeling, maar na een val in de negende etappe raakte hij door een rugkwetsuur ver achterop.

"Het is ook een optie om voor ritzeges te gaan en dat vind ik zeker een leuke optie. Een beetje zoals in de laatste week in de Tour", doelt Mollema op de vjiftiende en zestiende etappe waarin hij respectievelijk derde en vierde werd. "De hele dag van voren in de wind, die manier van koersen ligt mij wel."

Mollema werd in 2011 vierde in het eindklassement van de Ronde van Spanje en boekte er twee jaar later een etappezege. "Ik heb de Vuelta maar drie keer gereden en de laatste keer is al een tijdje geleden", weet hij.

"Maar ik hield altijd wel van de Vuelta, ik heb het altijd een mooie wedstrijd gevonden en heb me de laatste tijd weleens afgevraagd waarom het alweer zo lang geleden is dat ik er gereden heb."

Grote rondes

Mollema legt zich steeds meer toe op de grote rondes. "Vorig jaar toen ik de Giro en de Tour reed, kwam ik erachter dat ik heel graag grote rondes rijd. En dat het me goed ligt."

"Toen heb ik besloten dat ik ook dit jaar twee grote rondes wilde rijden. De Giro voor de Tour leek me niet ideaal, dus daarom is het nu de Tour en de Vuelta."

De Vuelta begint op 25 augustus met een proloog in Málaga.