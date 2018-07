Dumoulin gunt Tankink overwinning in criterium Daags na de Tour

Tankink is bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. De coureur van Lotto-Jumbo kondigde al eerder zijn afscheid aan. Hij mocht in de Brabantse plaats als eerste over de streep komen.

Dumoulin eindigde daardoor voor de tweede dag op rij als tweede. Zondag werd hij in Parijs nog gehuldigd als nummer twee van het eindklassement van de Tour de France. Hij was daarmee de eerste Nederlander sinds Erik Breukink op het eindpodium. Breukink eindigde in 1990 als derde.

In Boxmeer stonden naast Tankink, Dumoulin en Mollema ook coureurs als Dylan Groenewegen, goed voor twee ritzeges in de Tour, Steven Kruijswijk, nummer vijf in de Tour, Wout Poels en Laurens ten Dam aan de start. In totaal verschenen er negen Tour-renners in Boxmeer.

Van der Breggen

Bij de vrouwen ging de zege in het criterium naar Anna van der Breggen. Zij bleef in de sprint Chantal Blaak en Marianne Vos voor.

In Aalst eindigde Mathieu van der Poel als derde. De Nederlands kampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike moest de zege aan Peter Sagan laten.

De Slowaak verzekerde zich zondag in Parijs nog voor de zesde keer van de groene trui. Belgisch kampioen Yves Lampaert eindigde achter de regerend wereldkampioen als tweede.