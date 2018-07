Kruijswijk blij dat hij na Giro van 2016 weer in top vijf grote ronde eindigt

"Ik heb er hard aan gewerkt om weer op het niveau te komen van die Giro. Merijn Zeeman is al die tijd mijn vaste coach geweest", zei Kruijswijk op de Champs-Élysées tegen de NOS. "Hier hebben we naartoe gewerkt."

In de Giro van 2016 droeg Kruijswijk vijf dagen de roze leiderstrui, maar door een valpartij in de derde week eindigde hij op de vierde plek in het eindklassement.

De 31-jarige Brabander zag deze Tour een vroege aanval in de etappe naar Alpe d'Huez in het zicht van de haven stranden. Hij kon in de meeste andere bergetappes met de besten mee en heeft na drie weken 6 minuten en 8 seconden achterstand op winnaar Geraint Thomas.

"Dit is super, de Tour is toch een stapje hoger dan de Giro", zei Kruijswijk na de laatste etappe. In de slotrit naar de Champs-Élysées kwam zijn vijfde plaats niet meer in gevaar. De Noor Alexander Kristoff won de etappe in de massasprint.

"Ik was drie weken lang zo gefocust, het brengt veel spanning met zich mee", aldus de opgeluchte Kruijswijk. "Tot gister ben ik elke dag bezig geweest om mijn plekje in het klassement te verdedigen."

Vuelta

Kruijswijk kan met Lotto-Jumbo terugkijken op de meest succesvolle Tour uit de geschiedenis van de ploeg. Dylan Groenewegen won twee ritten in de massasprint en Primoz Roglic pakte een etappe in de Pyreneeën. De Sloveen eindigde bovendien als vierde in het eindklassement.

Komend najaar rijdt Kruijswijk de Vuelta a España. Hij gaat eerst herstellen van de Tour en bepaalt daarna pas met welke doelen hij in Spanje van start gaat.

"George Bennett zal onze klassementsman zijn en we zullen daar ook met een sterke ploeg starten. Ik weet nog niet wat mijn ambities zullen zijn. Pas als we daar zijn gaan we kijken of ik ook daar voor het klassement kan gaan."