Dumoulin achtste Nederlander ooit op Tour de France-podium

Dumoulin treedt met zijn podiumplaats in de voetsporen van Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Johan van der Velde, Peter Winnen, Steven Rooks en Erik Breukink.

Janssen (tweede) was in 1966 de eerste Nederlander in de top drie en twee jaar later won hij de Ronde van Frankrijk. De inmiddels 78-jarige Zuid-Hollander is met Joop Zoetemelk (1980) nog altijd de enige Nederlander met een Tour-zege achter zijn naam.

De 71-jarige Zoetemelk stond van alle Nederlanders het vaakst op het Tour-podium: zeven keer. Hij werd liefst zes keer tweede (1970, 1971, 1976, 1978, 1979 en 1982). Kuiper haalde twee keer de top drie - in 1977 en 1980 werd hij tweede - en bij Van der Velde (derde in 1982), Winnen (derde in 1983), Rooks (tweede in 1988) en Breukink (derde in 1990) bleef het bij één keer.

Gesink

Met 28 jaar tussen de derde plek van Breukink en de tweede plek van Dumoulin heeft Nederland lang moeten wachten op een nieuwe podiumplaats. In de tussenliggende jaren kwamen Michael Boogerd en Robert Gesink wel in de buurt.

Boogerd eindigde in de Tour van 1998 als vijfde en Gesink is de nummer vier van de Tour van 2010. De Achterhoeker was aanvankelijk zesde, maar doordat winnaar Alberto Contador en de nummer drie Denis Menchov vanwege dopingperikelen uit de uitslag werden geschrapt schoof hij door naar de vierde plek.

De tweede plaats van Dumoulin is al zijn derde podiumplek in een grote ronde. Vorig jaar won hij de Giro d'Italia en dit jaar werd hij achter Chris Froome tweede in de Italiaanse rittenkoers. In de Tour moest Dumoulin zijn meerdere erkennen in Geraint Thomas.

Dumoulin zei na de tijdrit van zaterdag al dat hij de Giro volgend jaar waarschijnlijk niet zal rijden. Hij richt zich dan puur op de Tour, omdat het te zwaar is gebleken om beide rondes te combineren.