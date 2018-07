Mollema alsnog naar criterium Boxmeer, Van der Poel meldt zich af

Eerder werden Tom Dumoulin, Laurens ten Dam, Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek, Wout Poels en Koen de Kort al gestrikt voor Daags na de Tour.

Mollema zou vanwege het beperkte budget in eerste instantie niet meedoen, maar dankzij de inzet van extra sponsorgelden kan de renner van Trek-Segafredo alsnog aan de start staan in Boxmeer.

"Mollema was in de achterliggende jaren een trouwe klant in Boxmeer. En het is een heel aardige gast die zich in deze Tour prima in de kijker heeft gereden", zegt rondebaas Pierre Hermans.

Van der Poel

Tegenover de komst van Mollema staat de afmelding van Mathieu van der Poel. De Nederlands kampioen op de weg, op de mountainbike én bij het veldrijden geeft de voorkeur aan een wedstrijd in Aalst.

Vorig jaar werd het criterium in Boxmeer gewonnen door Groenewegen, die een dag daarvoor al de laatste etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam had geschreven.

De Lotto-Jumbo-renner schreef deze editie van de Tour de zevende en achtste etappe op zijn naam. In de twaalfde rit moest Groenewegen, die in de kasseienrit hard ten val was gekomen, afstappen.