Gesink verlengt contract bij Lotto-Jumbo tot eind 2021

Gesink rijdt al sinds 2007 voor de Nederlandse ploeg, die toen nog door de Rabobank werd gesponsord. Hij was nooit prof voor een ander team.

Sindsdien won hij onder meer een etappe in de Ronde van Spanje, de eindklassementen van de Rondes van Californië en Oman en de World Tour-koersen GP Montreal en GP Québec. Ook zegevierde hij twee keer in de Ronde van Emilië.

"Zijn palmares bewijst dat Robert een heel goede renner is", aldus manager Richard Plugge van Lotto-Jumbo. "Dat blijkt eens te meer uit de manier waarop hij zich deze Tour weer manifesteert. Zo'n renner wil je er natuurlijk graag bij houden."

Ritzeges

Waar Gesink zich in het verleden vooral richtte op het klassement in grote rondes, hoopt de Achterhoeker nu vooral op ritzeges. Hij eindigde in de Tour al eens als vijfde (2010) en zesde (2015) in de rangschikking. In de Vuelta eindigde hij drie keer in de top zes.

Gesink zal ook de komende jaren vooral op ritzeges mikken en als wegkapitein worden ingezet. "Ik was toe aan die veranderde rol. Voor zo'n impuls hoef ik niet naar een andere ploeg", legt hij uit.

"Ik ben blij dat ik mijn ervaring kan inbrengen en zo een bepaalde rol kan vertolken. Ik moet daarin nog verder groeien, maar ik doe dat wel heel graag."

Gesink is momenteel met Lotto-Jumbo actief in de Tour de France. De klimmer koos al geregeld de aanval, maar een ritzege zat er nog niet in. Na achttien etappes staat hij 32e in de algemene rangschikking, met meer dan een uur achterstand op geletruidrager Geraint Thomas.