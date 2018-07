UCI vraagt Afrikaanse landen of ze WK wielrennen 2025 willen organiseren

De UCI verstuurde alle vijftig bij de Afrikaanse wielerbond aangesloten federaties een brief en een document voor hulp bij het opstellen van een bid.

De deadline is in september van dit jaar. De internationale wielerbond neemt de voorstellen door en zal vervolgens op het congres van 28 september in het Oostenrijkse Innsbruck de organiserende stad bekendmaken.

"Het organiseren van het evenement in Afrika zou een belangrijke stap voorwaarts zijn in de populariteitsgroei van de wielersport. Acht dagen lang komen dan de beste renners, honderden verslaggevers en honderdduizenden toeschouwers voor de eerste keer samen in Afrika", zegt UCI-voorzitter David Lappartient.

"Ik dring er bij de nationale federaties van het continent op aan om in samenwerking met toekomstige gaststeden bids voor een historische organisatie voor te stellen."

Kalender

In de afgelopen jaren werden de WK mountainbike (2013) en de WK parawielrennen (2017) al op Afrikaanse bodem georganiseerd. Beide evenementen werden in het Zuid-Afrikaanse Pietermaritzburg georganiseerd. Bovendien staan diverse kleinere Afrikaanse rittenkoersen op de UCI-kalender.

Het kwam in het verleden vaker voor dat de UCI een WK-organisator buiten Europa zocht voor een toename van de populariteit. Zo werden onder meer Amerika, Azië en Oceanië al aangedaan.

De WK van dit jaar wordt in september in Innsbruck gehouden en in 2019 treedt het Britse Harrogate op als gastheer. Vorig jaar streden de renners in het Noorse Bergen om de diverse wereldtitels.