Dumoulin, Groenewegen en Kruijswijk van start in criterium Boxmeer

Ook Lotto-Jumbo-renners Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk en Wout Poels (Team Sky) behoren tot de publiekstrekkers in Noord-Brabant. De wedstrijd wordt in de avonduren verreden.

Dumoulin staat in de Tour momenteel op de tweede plek in het algemeen klassement. Groenewegen schreef de zevende en achtste etappe van de Tour op zijn naam en stapte in de twaalfde rit af. Kruijswijk bezet de zesde positie in het klassement.

Rondebaas Pierre Hermans van Daags na de Tour erkent dat het puzzelen is voor de organisatoren van de criteriums, omdat de prestaties van Nederlandse renners in belangrijke wedstrijden steeds beter worden.

"Dat is dit jaar niet anders en dat heeft ook consequenties voor de prijskaartjes die nu aan onze renners hangen. Alle veertien Nederlandse Tour-renners halen is daarom onmogelijk", zegt Hermans.

Van der Poel

Ook Mathieu van der Poel, die dit jaar de Nederlandse titel op de weg, op de mountainbike én bij het veldrijden veroverde, is van de partij in Boxmeer. Daartegenover staat de (voorlopige) afwezigheid van Bauke Mollema en Niki Terpstra.

De Tour de France duurt nog tot en met zondag. Team Sky-renner Geraint Thomas gaat momenteel aan de leiding in het algemeen klassement.

Vorig jaar werd het criterium in Boxmeer gewonnen door Groenewegen, die een dag daarvoor al de laatste etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam had geschreven.