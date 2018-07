Dumoulin: 'Diskwalificatie Moscon gaat Sky pijn doen in slotweek Tour'

"Het gaat Sky zeker pijn doen dat Moscon er niet meer bij is", aldus Dumoulin maandag op een drukbezochte persconferentie op de laatste rustdag. "Luke Rowe en Moscon deden altijd het eerste werk voor Sky en nu moeten ze daar iemand anders voor vinden."

Moscon werd zondag door de jury uit de Tour gehaald omdat hij aan het begin van de vijftiende etappe een slaande beweging maakte naar de Franse renner Elie Gesbert. Thomas en Froome hebben daardoor nog maar vijf helpers over: Wout Poels, Michal Kwiatkowski, Egan Bernal, Jonathan Castroviejo en Rowe.

"Ik heb de video gezien, het is een rode kaart", zei Dumoulin over de klap van Moscon. "Dit mag niet in het wielrennen, niet in het voetbal, in geen enkele sport."

Klassement

Dumoulin begint de slotweek van de Tour op de derde plaats in het klassement. Zijn achterstand op Thomas is 1 minuut en 50 seconden, terwijl het verschil met de nummer twee Froome slechts 11 seconden is.

De renners krijgen in de laatste week drie zware Pyreneeënritten (dinsdag, woensdag en vrijdag), een vlakke etappe (donderdag), een heel lastige tijdrit (zaterdag) en de traditionele slotrit naar Parijs (zondag) voor de wielen.

De zestiende etappe van dinsdag begint in Carcassonne en eindigt 218 kilometer later in Bagnères-de-Luchon. In de laatste 70 kilometer moeten de renners over twee cols van de eerste en één col van de tweede categorie. De finish ligt na een afdaling van 10 kilometer.