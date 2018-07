Dumoulin: 'Diskwalificatie Moscon gaat Sky pijn doen in slotweek Tour'

"Het gaat Sky zeker pijn doen dat Moscon er niet meer bij is", aldus Dumoulin maandag op een drukbezochte persconferentie op de laatste rustdag. "Luke Rowe en Moscon deden altijd het eerste werk voor Sky en nu moeten ze daar iemand anders voor vinden."

Moscon werd zondag door de jury uit de Tour gehaald omdat hij aan het begin van de vijftiende etappe een slaande beweging maakte naar de Franse renner Elie Gesbert. Thomas en Froome hebben daardoor nog maar vijf helpers over: Wout Poels, Michal Kwiatkowski, Egan Bernal, Jonathan Castroviejo en Rowe.

"Ik heb de video gezien, het is een rode kaart", zei Dumoulin over de klap van Moscon. "Dit mag niet in het wielrennen, niet in het voetbal, in geen enkele sport."

Verrassingsaanval

Dumoulin begint de slotweek van de Tour op de derde plaats in het klassement. Zijn achterstand op Thomas is 1 minuut en 50 seconden, terwijl het verschil met de nummer twee Froome slechts 11 seconden is.

De 27-jarige Limburger gaf maandag toe dat het een unieke situatie is dat er twee teamgenoten op de eerste en tweede plek staan in het klassement. "Het is een goede vraag of dat een voordeel of een nadeel voor me is. Het is zeker anders", zei hij.

"Ik heb dit nog nooit ervaren. Ik weet niet wat de jongens van Sky gaan doen en ik weet niet wat ik ga doen de komende dagen. Ik zal tijdens de etappes moeten blijven nadenken over alle mogelijke scenario's en normaal is dat wel een van mijn sterke punten."

Dumoulin sluit niet uit dat Froome in de drie komende Pyreneeënritten ergens een grote aanval op gaat zetten, zoals de lange solo waarmee de Brit twee maanden geleden de Giro won.

"Froome zal tijd op mij moeten pakken met het oog op de tijdrit van zaterdag, dus het zou kunnen dat hij wederom een verrassingsaanval gaat plaatsen. Als hij de benen heeft, kan hij nog een keer zoiets proberen als in de Giro. Maar ik hoop dat ik dan de benen heb om hem te volgen."

Twijfels

Voorlopig ziet Dumoulin echter Thomas als zijn grootste concurrent. "Hij heeft een grote voorsprong op Froome en mij en lijkt tot nu toe heel sterk."

"Maar ik verwachtte ook niet dat Simon Yates in de laatste week van de Giro door het ijs zou zakken en dat gebeurde wel. Ik moet wachten en hopen op een slechte dag van Thomas, want op dit moment is het gat met hem te groot om te dichten in de tijdrit."

Dumoulin ontweek maandag net als vlak voor de Tour de vraag of hij in staat is om de Ronde van Frankrijk te winnen, als eerste Nederlander sinds Joop Zoetemelk in 1980.

"Ik heb altijd vertrouwen, maar ook twijfels", aldus de kopman van Team Sunweb. "Mijn motto is: we zullen het zien. Natuurlijk ben ik nerveus. De laatste week van de Tour is voor iedereen spannend, het is vooral een mentale strijd. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik die strijd goed aankan."

De renners krijgen in de laatste week drie zware Pyreneeënritten (dinsdag, woensdag en vrijdag), een vlakke etappe (donderdag), een heel lastige tijdrit (zaterdag) en de traditionele slotrit naar Parijs (zondag) voor de wielen.

De zestiende etappe van dinsdag begint in Carcassonne en eindigt 218 kilometer later in Bagnères-de-Luchon. In de laatste 70 kilometer moeten de renners over twee cols van de eerste en één col van de tweede categorie. De finish ligt na een afdaling van 10 kilometer.