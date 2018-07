Katusha rekent erop dat alles goedkomt met Kittel na mislukte Tour

De dertigjarige coureur kwam als een van de grote favorieten in de massasprints naar Frankrijk, maar kwam niet verder dan een derde plaats in de eerste etappe. Bovendien vond ploegleider Dmitri Konyshev dat Kittel zich egoïstisch opstelde.

Azevedo is tegenover Cyclingnews echter een stuk milder voor zijn duurbetaalde kracht. "Hij heeft zeges nodig om weer zelfvertrouwen op te doen. Als je als sprinter twee maanden niet wint, gaat dat in je hoofd zitten. Maar Marcel heeft veel ervaring en hij krijgt alle hulp die hij nodig heeft."

Kittel zal zelf ook de nodige arbeid moeten verrichten, vindt de Portugees. "We moeten hard blijven werken, dat is het enige wat we kunnen doen. Ik reken erop dat alles dan goed komt, want Marcel is een topcoureur."

Quick-Step Floors

De Duitser kwam afgelopen winter over van Quick-Step Floors, nadat hij vorig jaar in Belgische dienst liefst vier ritten won in de Tour. Dit jaar staat de teller in totaal echter pas op twee overwinningen.

Azevedo stelt echter dat Kittel het volledige vertrouwen van de ploeg geniet. "We staan 100 procent achter hem. Soms heb je in je loopbaan periodes waarin het goed gaat en periodes waarin het minder gaat. Maar ik zie hem nog altijd als de sterkste sprinter van het peloton."

Kittel, die in de elfde etappe niet op tijd binnen kwam, keert na zijn mislukte optreden in Frankrijk vermoedelijk terug in de BinckBank Tour. Die World Tour-koers door Nederland en België begint op 13 augustus.