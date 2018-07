Op de erelijst van Greipel prijken onder meer elf ritzeges in de Tour de France, zeven in de Giro d'Italia en vier in de Vuelta a España. Het is nog niet duidelijk waar hij zijn loopbaan zal vervolgen.

Greipel kon deze Tour de France geen potten breken. Zijn beste resultaat was een derde plaats in de etappe naar Sarzeau. Tijdens de etappe van donderdag naar Alpe d'Huez kneep hij in de remmen.