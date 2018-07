Topsprinter Greipel na acht jaar weg bij Lotto Soudal

Het is nog niet duidelijk waar Greipel zijn loopbaan zal vervolgen. De ploeg zal het afscheid nader toelichten als de renner zijn toekomstplannen openbaar heeft gemaakt.

Op de erelijst van Greipel prijken onder meer elf ritzeges in de Tour de France, zeven in de Giro d'Italia en vier in de Vuelta. Sinds het begin van zijn profcarrière in 2005 boekte de 'Gorilla' in totaal 153 zeges. Zes daarvan behaalde hij dit seizoen.

Greipel reed tussen 2008 en 2011 voor HTC-Columbia, waar het niet zo boterde tussen hem en Mark Cavendish. Bij Lotto Soudal kreeg hij daarna de kans om zelf kopman te worden in de sprints.

Deze Tour de France kon Greipel geen potten breken. Zijn beste resultaat was een derde plaats in de etappe naar Sarzeau. Tijdens de rit van donderdag naar Alpe d'Huez kneep hij in de remmen.