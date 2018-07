Mollema gaat contract bij Trek-Segafredo met twee jaar verlengen

"Het is een kwestie van details, en ik hoop dat we eruit komen", aldus de Italiaan. "Ik ben zeer tevreden over Bauke: hij is een uitstekende renner, zeer professioneel en heel bruikbaar in onze ploeg."

Mollema kent tot nu toe een teleurstellende Tour. "Dat zijn prestaties hier tegenvallen, heeft alles te maken met de valpartij in de rit naar Roubaix. Dat kan ook gebeuren in deze sport, maar dat maakt hem niet minder waardevol", zei Guarcilena.

Mollema is in Frankrijk afgezakt naar de 22e plaats van het algemeen klassement op ruim 37 minuten van geletruidrager Geraint Thomas.

Ook Koen de Kort gaat zijn contract verlengen bij Trek. De Brabantse knecht van John Degenkolb tekent voor twee seizoenen bij.

Sunweb

Team Sunweb maakte bekend dat ploegleider Arthur van Dongen een verbintenis voor onbepaalde tijd heeft getekend.

"Ik ben erg op mijn plek bij deze ploeg en het is mooi een aandeel te hebben in de successen van het team. De komende jaren kunnen we met dit rennerspotentieel alleen maar beter worden. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij", zegt Van Dongen.