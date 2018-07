Van der Breggen baalt stevig dat La Course één klimmetje te lang was

"Het is shit om zo'n mooie wedstrijd nog te verliezen op zo'n klein klimmetje", baalde Van der Breggen na de finish in Le Grand-Bornand. "De wedstrijd was jammer genoeg een paar meter te lang voor mij."

De 28-jarige kopvrouw van Boels-Dolmans sloeg in het laatste deel van de slotklim, de Col de la Colombière, een gaatje van een seconde of tien met Van Vleuten.

In de 14 kilometer lange afdaling naar de finish hield ze die marge vast, maar in de laatste 300 meter liep de weg weer wat omhoog. Van Vleuten, die zondag ook al de Giro Rosa op haar naam schreef, haalde haar landgenoot met een ultieme inspanning nog in en zegevierde voor het tweede jaar op rij in La Course.

"Vraag me niet waarom, maar in de laatste 5 kilometer was ik opeens volledig leeg", verzuchtte Van der Breggen. "Dat heb ik normaal gesproken niet, dus daar baal ik van. Het was aan het einde doorgaan, doorgaan, doorgaan, maar op het laatste klimmetje kon ik niet meer staan, niet meer sprinten, en dat nekt me."

Pleister

Van der Breggen, die in de Franse Alpen pas haar derde (eendags)koers sinds eind mei reed, kent tot nu toe een meer dan uitstekend seizoen met zeges in Strade Bianche, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

"In het voorjaar heb ik eigenlijk alles gewonnen wat ik wilde winnen en vandaag lukt het voor de eerste keer dit jaar net niet. Dat is nu even erg vervelend."

De spectaculaire finish zorgde er wel voor dat La Course, dat live wordt uitgezonden door alle televisiestations die de rechten van de Tour de France hebben, zeer goede reclame voor het vrouwenwielrennen was.

"Dat klopt, het was ook echt een mooie wedstrijd", stelde Van der Breggen met een flauwe glimlach. "Het is leuk om te horen dat er zo veel enthousiaste reacties zijn na deze koers, dat is wel een beetje een pleister op de wonde."