Euforische Van Vleuten: 'Ploegleiding gaf het 500 meter voor finish al op'

Van der Breggen sloeg op de slotklim een gaatje van een handvol seconden en behield die marge in de afdaling naar finishplaats Le Grand-Bornand, maar met een ultieme inspanning stak Van Vleuten haar landgenote in de laatste oplopende meters nog voorbij.

"Met nog 500 meter te gaan gaf mijn ploegleider het al op", aldus Van Vleuten met een grote glimlach. "Hij stopte met zijn aanmoedigingen, maar ik dacht: ik stop pas met vechten na de streep."

Na het laatste bochtje, op zo'n 300 meter van de finish, zag Van Vleuten dat Van der Breggen stilviel. "Ik ging er ook van uit dat ik tweede zou worden, maar ik zag Anna doodgaan en dacht: deze zege is voor mij. Het is mijn redding geweest dat het op het einde nog een beetje omhoog ging."

"Het is geweldig om op deze manier te winnen", jubelde de 35-jarige Van Vleuten. "Het moest echt uit mijn kleine teen komen. In de laatste afdaling stonden mijn benen echt op exploderen, ik heb nog nooit zo afgezien in een afdaling. Na elke bocht moest ik volle bak sprinten. Ik ben nog bijna nooit zo blij en zo kapot geweest."

Voorbereiding

De wereldkampioene tijdrijden kende niet de ideale voorbereiding op de vijfde editie van La Course, want ze besloot zondag pas een tien heel succesvolle maar ook heel zware dagen in de Giro Rosa. Maandag moest ze bovendien 800 kilometer in de auto zitten om van Venetië in de Franse Alpen te komen.

"Ik wist dat ik niet volledig kapot was na de Giro, maar ik maakte me wel een beetje zorgen over hoe fris ik vandaag nog zou zijn", aldus Van Vleuten. "We hebben zondagavond een leuk feestje gevierd met de ploeg, want het was een grote zege voor mijn team. We hadden een hotel geboekt en leuk gegeten met de hele staf. We hebben het niet heel gek gemaakt, maar er kwam wel een glaasje wijn en een flesje champagne op tafel."

"Samen met de autoreis van maandag was dat niet de beste voorbereiding op deze koers. Maar ik voelde me vanochtend nog vrij sterk en dacht: als ik doorzet, kan ik mezelf nog een supermooie bonus geven. En ach, ik ben zaterdag de Zoncolan op gereden, dus de cols van vandaag leken niet zo steil meer", zei Van Vleuten met een knipoog.

De finish met Van der Breggen en Van Vleuten zorgde ervoor dat de vijfde editie van La Course de spectaculairste tot nu toe was. Tussen 2014 en 2016 organiseerde Tour-organisatie ASO een vlakke rit op de Champs-Élysées in Parijs, terwijl de wedstrijd vorig jaar uit een bergetappe en een achtervolgingsrit bestond.

Van Vleuten, die vorig jaar ook de zege pakte in La Course, is blij dat er dit jaar weer voor een eendagskoers is gekozen. "Dit is een uniek evenement in het vrouwenwielrennen, omdat wij geen andere eendagskoers hebben waarin er zo veel geklommen moet worden."

"Ik heb vorig jaar gemerkt hoe groot de impact van het winnen van La Course is. Deze wedstrijd is over de hele wereld live te volgen op televisie, dat is een grote stap voor het vrouwenwielrennen. Dan is een koers als vandaag de beste manier om onze sport te promoten en daar ben ik trots op."