Van Vleuten wint na bizarre ontknoping voor tweede keer op rij La Course

Van der Breggen sloeg 14 kilometer voor de finish op de Col de la Colombière een gaatje met titelverdediger Van Vleuten en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman, maar Van Vleuten hield de achterstand beperkt tot minder dan tien seconden.

Het leek er lange tijd op dat Van der Breggen aan haar kleine voorsprong genoeg zou hebben om de zege binnen te halen, maar Van Vleuten slaagde er met een uiterste krachtsinspanning in de laatste meters nog in om haar landgenoot op spectaculaire wijze te passeren.

Moolman kwam liefst één minuut en 22 seconden later over de finish dan Van Vleuten en pakte de derde plek. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig en de Amerikaanse Megan Guarnier completeerden de top vijf.

Giro Rosa

Afgelopen zondag toonde Van Vleuten zich ook al de sterkste in de Giro Rosa. Van der Breggen, die dit jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen won, deed niet mee aan de Italiaanse koers.

La Course staat sinds 2014 op de wielerkalender voor vrouwen en werd in de eerste drie jaar op de slotdag van de Tour de France verreden. De zege ging vier van de vijf keer naar een Nederlander.

In 2014 zegevierde Marianne Vos, in 2015 ging de overwinning naar Van der Breggen en vorig jaar trok Van Vleuten dus net als nu aan het langste eind. De Australische Chloe Hosking doorbrak in 2016 de Nederlandse hegemonie in La Course.

Bergen

In tegenstelling tot de editie van vorig jaar werd La Course dit jaar op één dag verreden. De rensters kregen in een bergrit van 112,5 kilometer onder meer twee beklimmingen van de eerste categorie voor hun kiezen.

Met nog 32 kilometer te gaan ontsnapte Ludwig uit het uitgedunde peloton om de aanval in te zetten op de Amerikaanse Leah Thomas, die alleen op kop reed nadat haar vier medevluchters al gelost waren.

Ludwig rekende Thomas in en kreeg even later in de afdaling gezelschap van Team Sunweb-renner Lucinda Brand, maar het duo werd op de Col de la Colombière al weer gepakt door Van der Breggen, Van Vleuten en Moolman, die 19 kilometer voor de meet de aanval hadden ingezet.

Van der Breggen slaagde er vlak voor het bereiken van de top in om iedereen van zich af te schudden, maar hield Van Vleuten nog wel in haar kielzog en werd tot haar afgrijzen in de laatste meters van de wedstrijd geklopt.