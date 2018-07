Van Vleuten ziet Giro Rosa-winst als bekroning van meerjarig plan

"Ik heb het met glans afgesloten. Aanval is de beste verdediging en ik dacht: ik val gewoon aan. Dan ben ik alleen en kan ik veilig afdalen", zegt Van Vleuten, die al min of meer zeker was van de eindwinst, na de heuvelrit tegen de NOS.

"Dit is heel bijzonder voor mij. Ik heb hier vaak gereden, maar mij werd altijd verteld dat ik de Giro nooit zou kunnen winnen. Nu heb ik het gedaan. Dat is ongelooflijk."

Volgens Van Vleuten is haar succes het gevolg van een koers die na de Spelen van 2016 is ingezet. "Na Rio is door de ploeg op me ingepraat dat ik veel meer een klimmer ben dan ik ooit had gedacht en dat ik misschien voor het klassement in de Giro moest gaan", aldus de Wageningse.

"Dat heb ik een half jaartje laten bezinken en het plan is vorig jaar gaan leven. Nu is het werkelijkheid geworden. In de klimtijdrit heb ik de basis gelegd voor mijn vertrouwen en de concurrentie misschien gedemotiveerd."

In die klimtijdrit, die donderdag werd verreden, verpulverde Van Vleuten de concurrentie. De voorsprong op de nummer twee was liefst 2,5e minuut. Zaterdag was ze bovendien knap de beste op de loodzware Zoncolan en zondag pakte ze dus haar derde ritzege.

Geleerd

Vorig jaar stond Van Vleuten ook al op het podium, want toen eindigde ze als derde achter winnaar Anna van der Breggen en nummer twee Elisa Longo Borghini. De Wageningse zegt veel van die editie te hebben geleerd.

"Al was dat een heel andere Giro. Het ging toen veel meer bergop en ik denk dat mij dat meer lag, maar we hebben als team geleerd hoe je een positie in het klassement verdedigt", aldus Van Vleuten.

"We gaan met zes etappeoverwinningen naar huis. Ik heb ook heel veel ritten verkend, dus dat betaalde zich ook uit."

Dinsdag staat Van Vleuten als titelverdediger al weer aan de start in La Course, de eendaagse versie van de Tour de France. De Mitchelton-Scott-renner is er klaar voor. "Ik heb tien dagen koers gehad, maar ik voel me frisser dan ik had verwacht."