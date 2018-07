Froome heeft na hectische kasseienrit te doen met uitgevallen Porte

Porte was zodoende het grootste slachtoffer van de tumultueus verlopen etappe, waarin veel renners ten val kwamen of lek reden. Toen de stofwolken waren opgetrokken stond de Duitser John Degenkolb als etappewinnaar op het podium.

Froome kende zelf ook geen vlekkeloze dag, maar liep geen tijdverlies op. De kopman van Sky eindigde net als concurrenten als Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Nairo Quintana en Alejandro Valverde in de voorste groep.

"Ik denk dat de meeste klassementsrenners er wel bijzaten", zei de viervoudig Tour-winnaar na afloop. "Richie was natuurlijk de belangrijkste coureur die er niet meer was. Het is nooit leuk om een vriend op die manier te zien uitvallen. Het spijt me voor hem."

Gaten

Froome was net als zijn adjudant Geraint Thomas steeds bij de les, zeker bij de eerste kasseistroken. "We zaten constant vooraan en reden hard door waardoor er gaten vielen. Maar we wisten ook dat het nog ver was, dus had het weinig zin om door te rijden. De jongens hebben mij en Geraint in ieder geval goed uit de problemen gehouden."

De Brit is blij dat er na deze hectische rit een rustdag is voor het peloton. "We gaan daar het beste van maken. Ik ben nu vooral opgelucht dat we vandaag zonder schade zijn doorgekomen en ik kijk uit naar de bergritten, waarin de strijd om het klassement echt gaan losbarsten."

Froome begint de eerste bergrit op dinsdag als achtste met een achterstand van 1.42 minuut op geletruidrager Greg Van Avermaet. In die rit krijgt het peloton vier cols voor de wielen, waaronder de Col de la Colombière. De top daarvan ligt op veertien kilometer van de streep. De rit gaat over 158 kilometer van Annecy naar Le Grand-Bornand.