Giro Rosa-leider Van Vleuten geniet van 'epische' zege op Zoncolan

De beklimming van de beruchte berg, die eerder dit jaar ook deel uitmaakte van het parcours bij de Giro voor mannen, is in totaal 10,5 kilometer en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 11,5 met een maximum van 22.

"Vandaag was episch, ik vond het echt geweldig. Ik keek uit naar deze dag. Natuurlijk was het verdedigen van de roze trui mijn voornaamste doel, maar ik wilde deze etappe heel, heel graag winnen", aldus de 35-jarige Wageningse op de site van haar ploeg Mitchelton-Scott.

"Het is geweldig dat in de koninginnenrit zo'n beroemde klim als de Zoncolan werd opgenomen. Het is goed voor het vrouwenwielrennen en maakte de dag onvergetelijk. De klim is zó steil, dat het moeilijk is om druk op je voorwiel te houden."

Van Vleuten bleef in de slotfase alleen over met de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman, van wie ze in de absolute finale wegreed. In het klassement is ze met één rit voor de boeg praktisch niet meer te achterhalen.

Genieten

Met haar demarrage in de laatste meters maakte Van Vleuten nog maar eens duidelijk wie de sterkste is in de Giro Rosa. "Ik had de klim vooraf niet bestudeerd, maar ik wist dat het steil was en ik had nog iets over om aan te vallen", zegt ze.

"Ik wilde echt winnen en in de laatste paar honderd meter waren heel veel mensen aan het klappen en juichen. Dat was heel speciaal. Doordat ik alleen reed had ik nog een beetje tijd om van het moment te genieten."

Door het dagsucces van Van Vleuten kwam het totale aantal Nederlandse dagzeges in deze Giro Rosa op vier. De Mitchelton-Scott-renner won eerder al de klimtijdrit en ook Marianne Vos en Kirsten Wild schreven een etappe op hun naam.

Als Van Vleuten haar eindzege zondag veiligstelt, zorgt ze na Vos (drie keer) en Anna van de Breggen (twee keer) voor de zesde Nederlandse Giro Rosa-winst in de laatste acht jaar. Vorig jaar werd ze achter Van der Breggen en Elisa Longo Borghini derde.

In de laatste etappe legt het peloton ruim 120 kilometer af, waarbij zowel de start als finish in Cividale del Friuli is. Onderweg wacht één beklimming van de eerste categorie.