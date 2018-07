Dumoulin baalt dag na tijdverlies in Tour vooral van gemaakte fouten

De wereldkampioen tijdrijden stond op zo'n 5 kilometer van de streep ineens langs de kant van de weg, omdat verschillende spaken in zijn wiel braken. Hij verloor daardoor ruim vijftig seconden en kreeg tot overmaat van ramp ook nog een tijdstraf van twintig seconden vanwege stayeren.

"Normaal kan ik een teleurstelling wel snel achter me laten, maar nu baal ik nog steeds", zei Dumoulin voor het begin van de zevende etappe. "Ik baal vooral van de fouten die we hebben gemaakt. Daardoor verliezen we extra veel tijd."

De 27-jarige Limburger vindt onder meer dat zijn teamgenoten direct hadden moeten wachten. "Ik had ze goed kunnen gebruiken op het vlakke stuk naar de klim, daar verlies ik nu de meeste tijd."

Op de klim zelf had Dumoulin naar eigen zeggen geen hulp meer nodig. Onder anderen Laurens ten Dam wachtte op hem, maar Dumoulin flitste hem in één keer voorbij. "Dat mag niet gebeuren."

Terecht

De nummer twee van de afgelopen Giro d'Italia vindt het nog altijd jammer dat hij tijd op concurrenten als Chris Froome, Richie Porte en Adam Yates heeft verloren, terwijl hij eerder juist een aardige voorsprong op dat drietal opgebouwd had.

Tot overmaat van ramp kreeg hij ook nog eens een tijdstraf voor stayeren. Die noemt Dumoulin terecht. "Dat hadden we achteraf niet moeten doen. De straf was terecht, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Ik heb achter de auto gehangen in de achtervolging op de groep."

Toch vindt de nummer twee van de afgelopen Giro d'Italia dat er met twee maten gemeten wordt. "Goed dat ze hem geven, maar dan moeten ze hem ook altijd geven. Dat is een beetje dubbel."

Vrijdag staat de langste rit (231 kilometer) van deze Ronde van Frankrijk op het programma. Het parcours van Fougères naar Chartres is grotendeels vlak en dus lijkt het woord weer aan de sprinters.