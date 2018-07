Van Vleuten wint klimtijdrit met overmacht en pakt roze trui in Giro Rosa

Van Vleuten had 46.06 minuten nodig over de tijdrit van 15 kilometer van Lanzada naar Diga di Campo Moro. Daarmee was de wereldkampioen tijdrijden maar liefst 2.29 minuten sneller dan de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman die tweede werd.

Lucinda Brand werd derde op 2.54 van Van Vleuten. Amanda Spratt, de Australische ploeggenote van Van Vleuten bij Mitchelton-Scott die woensdag de leiderstrui veroverde, eindigde op de vijfde plaats op ruim drie minuten.

Van Vleuten won vorig jaar twee etappes in de Giro Rosa en eindigde als eerste in het berg- en puntenklassement. In het algemeen klassement moest ze genoegen nemen met de derde plaats.

Anna van der Breggen, de winnares van vorig jaar, verdedigt haar titel niet. De koers past niet in de voorbereiding op het WK. De Giro Rosa duurt nog tot en met zondag.