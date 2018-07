'Tijdverlies voorkomen is ook op Mûr-de-Bretagne hoofddoel Dumoulin'

"Deze rit is nog niet voor de pure klimmers", zegt Van Dongen in gesprek met NUsport. "Ik denk dat de voorste groep op de slotklim wel wat meer uit elkaar gereden gaat worden dan op woensdag, maar ik verwacht nog steeds dat de Greg Van Avermaets en de Philippe Gilberts - de echte 'punchers' - om de zege gaan strijden op de Mûr-de-Bretagne."

"Maar het mooie van koers is dat het toch eerder kan gaan ontploffen dan je denkt en dan zal de groep die naar de streep rijdt een stuk kleiner zijn. Maar ook dan moeten de klassementsrenners gewoon mee zitten."

Tom Dumoulin, de klassementsrenner van Team Sunweb, zat woensdag in de eerste heuvelachtige etappe door Bretagne veilig in de eerste groep. De Limburger eindigde als 27e, in dezelfde tijd als winnaar Peter Sagan.

De Giro-winnaar van vorig jaar vindt het wel prettig dat er deze week twee 'miniheuvelklassiekers' in de Tour zitten. "Ik ben in dit soort etappes in het voordeel ten opzichte van de klimmers die minder goed zijn in positioneren", aldus Dumoulin, die na vijf etappes zevende in het klassement staat op dertien seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet.

"Dus als er een kans komt om donderdag wat tijd te pakken, dan zal ik die zeker grijpen. Maar dit is nog niet het moment in de Tour om dingen te forceren."

Circuit

Van Dongen sluit zich aan de bij de woorden van zijn kopman. "Het hoofddoel van de rit van donderdag is wederom om Tom veilig door de etappe heen te loodsen en geen tijd te verliezen."

"Tom probeert zo min mogelijk krachten te verspelen en toch goed van voren te zitten. En als hij in de laatste kilometer ziet dat hij veilig zit qua tijdverlies, maakt het voor hem helemaal niks uit of hij 12e of 24e wordt."

De 181 kilometer lange zesde etappe van de Tour begint donderdag om 13.05 uur in Brest. In de finale komen de renners een lokaal circuit op, waardoor de Mûr-de-Bretagne twee keer moet worden beklommen.

De streep ligt ook op de top van de col van derde categorie, die 2 kilometer lang is en een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9 heeft. De finish wordt tussen 17.20 uur en 17.45 uur verwacht.