Van Vleuten wordt tweede achter Spratt in bergrit Giro Rosa

In de zesde etappe van de Giro Rosa trok het peloton voor het eerst de bergen in. De rit tussen Sovico en Gerola Alta was 114 kilometer lang. Spratt kwam solo aan in Gerola Alta, kort daarna gevolgd door Van Vleuten en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman.

Dankzij haar zege nam Spratt de leiderstrui over van Ruth Winder. De Amerikaanse renster van Team Sunweb nam dinsdag de leiding na een zege in de vijfde etappe. Zij is gezakt naar plek twee in de stand, op een halve minuut van Spratt. Van Vleuten is op drie seconden achterstand van Winder derde.

Donderdag is de Utrechtse de favoriete als het in een klimtijdrit gaat van Lanzada naar Diga di Campo Moro over ruim 15 kilometer.

Van Vleuten won vorig jaar twee etappes in de Giro Rosa en eindigde als eerste in het berg- en puntenklassement. In het algemeen klassement moest ze genoegen nemen met de derde plaats.

Anna van der Breggen, de winnares van vorig jaar, verdedigt haar titel niet. De koers past niet in de voorbereiding op het WK. De Giro Rosa duurt nog tot en met zondag.