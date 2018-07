Weening bezorgt Roompot eerste zege van seizoen in Ronde van Oostenrijk

Weening kwam als eerste boven bij de slotklim naar Grossglockner. De 37-jarige Fries bleef in de stromende regen de Rus Aleksandr Foliforov (tweede) en de Italianen Simone Sterbini en Antonio Nibali voor. De Belg Ben Hermans behoudt de leiding in het algemeen klassement.

In de eerste dagen in Oostenrijk voelde Weening zich niet zo goed. "Ik heb het daarom rustig aan gedaan. Dat betaalt zich nu uit", vertelde de klimmer.

Vorig jaar boekte de continentale ploeg Roompot drie overwinningen. Weening won toen ook al een rit in Oostenrijk en een etappe in de Ronde van Noorwegen. Taco van der Hoorn zegevierde in de Vlaamse koers Schaals Sels.

Weening was al vaker succesvol in de Ronde van Oostenrijk. Vorig jaar schreef de routinier naast de etappezege ook het bergklassement op zijn naam en in 2009 won hij er in dienst van Rabobank een etappe. In 2005 boekte hij het grootste succes uit zijn carrière met een ritoverwinning in de Tour de France.

De Ronde van Oostenrijk duurt nog tot en met zaterdag.