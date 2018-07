Sky-ploegleider Knaven ziet dat Tour niet veiliger is door kleinere ploegen

"De UCI wilde dit omdat het de veiligheid in de koers ten goede zou komen. Nou, ik zie er niets van", aldus Knaven zondag na de rit die gewonnen werd door Peter Sagan.

De Nederlandse ploegleider zag zaterdag zijn kopman Chris Froome onderuitgaan. En op zondag vielen op 2 kilometer voor de meet meerdere renners, onder wie Fernando Gaviria.

De Colombiaan kon daardoor niet sprinten om de zege en verloor zijn gele trui aan Sagan. "Er zijn net zoveel valpartijen als vroeger", stelt Knaven vast.

Controle

Het is dit jaar voor het eerst dat ploegen met acht renners beginnen in de Tour en de regel geldt ook in Giro d'Italia en de Vuelta a España. De veiligheid was niet de enige reden voor de UCI om de ploegen kleiner te maken.

De ritten moeten ook minder voorspelbaar worden, maar dat is volgens Knaven niet het geval. "Door kleinere teams zou er minder controle zijn over het koersverloop. Nou, dat heb ik nog niet geconstateerd. Een mannetje inleveren, betekent alleen dat je keuzes moet maken", legt hij uit.

"Of je laat een klimmer thuis, of je laat een klimmer ook op kop rijden als er tempo moet worden gemaakt. Als we net als in het verleden een negende man hadden mogen meenemen, zou dat waarschijnlijk iemand voor het vlakke zijn geworden."

Bijdrage

Het aantal klimmers in de Tour-ploeg van Sky, die Froome moeten bijstaan in zijn jacht op een vijfde Tour-zege, is niet veranderd, benadrukt Knaven.

"We kunnen straks als voorheen de wedstrijd controleren. Die ene niet-klimmer die nu thuiszit, zou toch geen bijdrage kunnen leveren in de bergen."

Overigens is de eerste bergrit pas op dinsdag 17 juli. De Tour gaat maandag verder met een ploegentijdrit, die om 15.10 uur begint. Knaven is met Sky een van de favorieten voor de dagzege.