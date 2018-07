Wild wint tweede rit Giro Rosa, Brand lost Van Dijk af in leiderstrui

Wild, die rijdt voor Wiggle-High5, kon voor de dagzege gaan sprinten nadat twee vluchters - de Spaanse Sheyla Gutiérrez en de later aangesloten Italiaanse Alice Maria Arzuffi - waren ingerekend.

Het tweetal leek een bedreiging voor Van Dijk toen de voorsprong 20 kilometer voor de streep opgelopen was tot bijna 3 minuten, maar een gezamenlijke achtervolging bracht Wild alsnog in positie voor een winnende sprint.

"Het was een zware rit, we hadden eigenlijk niet verwacht dat het op een sprint zou uitdraaien", vertelde Wild na haar vierde zege op de weg dit seizoen. "Maar ik zat in de finale er nog bij en ben vervolgens vol gas gegaan."

Tien etappes

De Giro Rosa telt in totaal tien etappes en duurt tot en met volgende week zondag. Zondag gaat de rittenkoers verder met een vlakke etappe over 132 kilometer met start en finish in Corbetta.

Vorig jaar kroonde Anna van der Breggen zich voor de tweede keer tot eindwinnaar in de Giro Rosa. De olympisch kampioen doet dit jaar niet mee, omdat ze voor een andere voorbereiding op de WK kiest.