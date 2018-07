Froome wil zich na 'nachtmerrie' weer volledig op fietsen richten in Tour

"De laatste negen maanden waren erg zwaar voor mij en mijn familie", zei de 33-jarige Froome in een speciaal afgehuurde sportzaal op een paar kilometer van het hotel van Team Sky. "Ik ben erg blij dat ik daar een streep onder kan zetten en dat ik meer kan focussen op fietsen."

De internationale wielerunie UCI maakte maandag bekend dat de viervoudig Tourwinnaar vrijgesproken is in zijn al maanden durende salbutamolzaak. Vorig jaar werd tijdens een dopingtest bij de Engelse renner een te hoge concentratie van het astmamiddel gevonden. Dit gebeurde in september tijdens de door Froome gewonnen Ronde van Spanje.

De Brit en zijn ploeg meldden direct na het uitlekken van deze informatie in december dat Froome niets verkeerd heeft gedaan. Na negen maanden van onzekerheid kreeg de kopman van Team Sky een paar dagen voor de start van de Tour goed nieuws te horen.

"Ik heb altijd gezegd dat ik niks fout heb gedaan, dus ik wist dat dit moment zou komen", aldus Froome. "Maar ik ben nu vanzelfsprekend heel opgelucht. Natuurlijk is deze zaak schadelijk geweest voor mijn reputatie, maar ik wil dit nu echt achter me laten en me richten op drie weken koersen."

Nachtmerrie

De salbumatolzaak van Froome was de afgelopen maanden hét gesprek in het wielrennen, ook omdat de geboren Keniaan mocht blijven koersen en dat ook met succes deed. Zo won hij in mei de Giro d'Italia door titelverdediger Tom Dumoulin voor te blijven in het klassement.

Volgens teambaas Dave Brailsford van Sky heeft zijn kopman nu al een waanzinnige prestatie geleverd, omdat hij "ondanks zijn grootste nachtmerrie" goed bleef presteren.

"Wij zijn er altijd zeker van geweest dat hij geen onreglementaire dingen heeft gedaan, maar het was zwaar om zo lang in onzekerheid te leven. Chris moet veel credits krijgen voor hoe hij met deze zaak is omgegaan en dat hij in die periode zelfs de Giro heeft gewonnen."

Froome begrijpt dat er bij fans veel twijfels zijn over zijn prestaties. "Het wielrennen heeft een zware geschiedenis achter zich, met veel misstanden. Dat er daarom extra scherp op elke renner wordt gelet, is begrijpelijk."

"Vooral iemand die meerdere keren zware rondes wint, moet er rekening mee houden dat er met argusogen naar hem wordt gekeken. Ik wist wat me te wachten stond. Desondanks hoop ik dat iedereen de uitspraak van de UCI kan respecteren.''

Veiligheid

Die oproep komt niet uit het niks, want bij het kamp van Sky en bij de UCI leeft de vrees dat Froome in de Tour de France zeer vijandig bejegend kan worden door fans langs de weg. UCI-voorzitter David Lappartient deed woensdag nog een oproep aan de supporters om "respect te hebben voor alle renners, dus ook voor Froome".

Brailsford wilde op de persconferentie niet heel veel kwijt over mogelijke extra veiligheidsmaatregelen in de Ronde van Frankrijk. "We werken met de Tour-organisatie en met onze eigen mensen om passende maatregelen te nemen", stelde de teambaas.

Froome, die al langere tijd een persoonlijke bodyguard heeft bij koersen, riep de fans op om de komende drie weken "niet voor negativiteit" te zorgen langs de weg. "Als je geen Froome- of Sky-fan bent, prima. Trek dan een shirt aan van je favoriete renner."

De 105e editie van de Tour de France begint zaterdag met een vlakke rit van 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte. Froome hoopt over ruim drie weken in Parijs zijn vierde grote ronde op rij te winnen en zijn vijfde Tourzege te boeken.