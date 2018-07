Dylan van Baarle gaat tijdrit en wegwedstrijd rijden op EK

Bondscoach Thorwald Veneberg maakte ruim een week geleden zijn voorlopige selectie al bekend en voegde daar maandag nog veldrijder Mathieu van der Poel aan toe, die zondag verrassend de Nederlandse titel op de weg pakte.

Van Baarle kroonde zich op zijn beurt voor het eerst in zijn loopbaan tot Nederlands kampioen tijdrijden. Hij won dit jaar in het Critérium du Dauphiné ook de ploegentijdrit met Team Sky. Jos van Emden (Lotto-Jumbo) is op woensdag 8 augustus de andere Nederlandse troef in de race tegen de klok.

Van Baarle doet deze maand niet mee aan de Tour de France. De geboren Zuid-Hollander, die de afgelopen drie jaar als renner van Cannondale wel in de Ronde van Frankrijk startte, is niet in de selectie van Team Sky opgenomen.

Afwezigen

De Nederlandse selectie voor de wegwedstrijd (zondag 12 augustus) bestaat naast Van der Poel en Van Baarle uit Koen de Kort, Sebastian Langeveld, Maurits Lammertink, Moreno Hofland, Pieter Weening en Oscar Riesebeek.

Opvallende afwezigen zijn onder anderen Dylan Groenewegen en Tom Dumoulin. Lotto-Jumbo en Team Sunweb zien het niet zitten dat hun belangrijkste renners aan de wegwedstrijd op de EK meedoen, omdat een dag later de BinckBank Tour van start gaat.

De selectie van de vrouwen bestaat uit Chantal Blaak, Anna van der Breggen, Marianne Vos, Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Janneke Ensing, Sabrina Stultiens en Lorena Wiebes. Van der Breggen en Van Dijk doen ook mee aan de tijdrit.