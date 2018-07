Team Sky benadrukt dat uitleg in zaak-Froome taak van UCI en WADA is

Hoewel de 33-jarige Froome maandag in een reactie op zijn vrijspraak nog liet weten dat meer informatie zou volgen, laat Sky weten dat de ploeg verder zal zwijgen over de zaak.

"De ploeg zal geen verdere informatie geven. De zaak ligt nu verder bij de UCI en het WADA en het is aan hen om te bepalen wat ze delen en wanneer. We hebben geen toegang tot hun data en onderzoeken", zegt een woordvoerder dinsdag tegen Cyclingnews.

"Chris zat maandag de hele ochtend op zijn fiets en was ten onrechte in de veronderstelling dat het WADA nog deze week met meer details zou komen. We zouden dat natuurlijk toejuichen, maar het is aan hen om dat te beslissen."

Froome moest zich de voorbije maanden verantwoorden voor de hoge dosis van het anti-astmamiddel dat vorig jaar tijdens de Vuelta a España bij hem is aangetroffen.

Het was in eerste instantie onzeker of hij zaterdag van start mocht gaan in de Tour. Zondag meldde de Franse krant Le Monde dat de Brit door organisator ASO zou worden geweerd van de grootste en belangrijkste wielerkoers van het jaar, maar dat is nu dus van de baan.

Vijfde eindzege

Froome hoopt in de Tour een gooi te doen naar zijn vijfde eindzege. Daarmee zou hij het record van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain evenaren. Lance Armstrong won 'La Grande Boucle' weliswaar zeven keer, maar moest na een dopingzaak al zijn eindzeges inleveren.

In mei won Froome al de Giro. Hij werd na Anquetil en Merckx de derde renner ooit die de drie grote rondes achter elkaar won. In de Tour krijgt hij hulp van onder anderen Wout Poels, die dinsdag in tegenstelling tot Dylan van Baarle werd opgenomen in de ploeg van Sky.

De Tour begint zaterdag in Noirmoutier-en-l'Île met een vlakke rit. De drieweekse Franse rittenkoers eindigt op 29 juli traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.