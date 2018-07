Veertien Nederlanders geselecteerd voor 105e editie Tour de France

Team Sky maakte dinsdag als laatste van de 22 ploegen zijn definitieve Tour-selectie bekend. De Britse wielerploeg selecteerde onder anderen Wout Poels, die kopman Chris Froome aan zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk moet helpen.

Het is de eerste keer sinds 2011 dat er minder dan vijftien Nederlanders aan de Tour meedoen. De laatste twee jaar stonden vijftien Nederlandse renners aan de start en in 2012 (achttien), 2013 (zeventien), 2014 (zeventien) en 2015 (twintig) waren dat er nog een stuk meer.

Het record stamt uit 1989, toen liefst 27 Nederlanders van start gingen in de Tour. Vanaf dit jaar mogen ploegen overigens slechts acht renners opnemen in hun selectie voor een grote ronde, terwijl dat aantal in voorgaande jaren op negen lag.

De ploeg met de meeste Nederlanders is vanzelfsprekend Lotto-Jumbo, dat met Robert Gesink, Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk, Timo Roosen en Antwan Tolhoek naar Frankrijk afreist.

Aantal Nederlanders in Tour de France 2008: 10

2009: 11

2010: 8

2011: 12

2012: 18

2013: 17

2014: 17

2015: 20

2016: 15

2017: 15

2018: 14

Dumoulin

De meeste ogen zijn gericht op Tom Dumoulin, die samen met Laurens ten Dam in de selectie van Team Sunweb opgenomen is. De Limburger hoopt zijn tweede plek in de Giro d'Italia van eind mei een goed vervolg te geven in de Tour.

Wilco Kelderman ontbreekt bij Sunweb. De Nederlander zat wel in de voorlopige selectie, maar raakte zondag bij de wegwedstrijd op de NK geblesseerd aan zijn schouder.

De andere Nederlanders in de Tour zijn Bauke Mollema, Koen de Kort (beiden Trek-Segafredo), Niki Terpstra (Quick-Step Floors), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) en Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert).

De Tour de France begint zaterdag met een vlakke etappe van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte en 22 dagen later is de laatste etappe in Parijs.