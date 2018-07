Froome rekent ondanks vrijspraak op 'confrontatie' met fans in Tour

"Ik verwacht wel wat confrontatie op de weg", zegt Froome in gesprek met de BBC. "In de laatste zes jaar hebben we wat dat betreft in de Tour soms onder lastige omstandigheden gereden en dat zal dit jaar ook weer zo zijn. Het is iets waar je gewoon mee om moet zien te gaan."

De internationale wielerunie UCI maakte maandag bekend dat Froome niet wordt bestraft voor zijn te hoge salbutamolwaarde in de achttiende etappe van de Vuelta a España van vorig jaar. Daarop besloot ook Tour-organisator ASO, die de 33-jarige Brit een dag eerder nog uitsloot, Froome toe te laten.

De zaak rond de viervoudig Tour-winnaar hield de wielerwereld al sinds december in zijn greep en dat leverde de nodige reacties op. Zo riep wielerlegende Bernard Hinault op tot een staking als Froome daadwerkelijk aan de start van de Ronde van Frankrijk zou verschijnen.

Opluchting

De vraag is hoe de wielerfans langs de weg reageren op Froome, die in het recente verleden al eens met toeschouwers in aanraking kwam. De Brit kreeg in de Tour van 2015 urine naar zijn hoofd gegooid en in mei werd hij in de door hem gewonnen Giro d'Italia achterna gerend door een toeschouwer met een grote inhaler in zijn hand.

Froome houdt zich vooralsnog niet veel bezig met zijn ontvangst in de tweede grote ronde van het jaar. De kopman van Sky is vooral opgelucht dat de slepende zaak afgerond is en dat hij een poging kan wagen om voor de vierde keer op rij een grote ronde te winnen.

"Dat ik dit nu achter me kan laten, voelt als een grote overwinning", aldus Froome. "Dit was de grootste uitdaging in mijn loopbaan, maar ik kan gewoon gaan koersen zonder dat mensen vraagtekens bij mijn prestaties zetten. Daar ben ik heel blij om."

De Tour de France begint zaterdag met een vlakke etappe van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte en 22 dagen later is de laatste etappe in Parijs.