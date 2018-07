Nederlands kampioen Van der Poel ook in actie op EK op de weg

Bondscoach Thorwald Veneberg heeft de Brabantse alleskunner een dag later opgenomen in de ploeg voor de titelstrijd in Glasgow op 12 augustus, meldt wielerbond KNWU maandag.

De 23-jarige Van der Poel combineert de wegrace met het EK mountainbike in dezelfde Schotse stad op 7 augustus. Van der Poel is daarmee de eerste wielrenner die op een EK op deze twee disciplines in actie komt.

Veneberg had voor het NK van zondag al contact opgenomen met Van der Poel. "Begin vorige week heb ik contact gehad met Mathieu en zijn ploeg waarbij duidelijk werd dat hij graag wil starten in de wegwedstrijd in Glasgow", aldus de bondscoach.

Moreno Hofland, Koen de Kort, Sebastian Langeveld, Maurits Lammertink, Pieter Weening en Oscar Riesebeek waren al aangewezen voor de wegkoers in Glasgow. Er is nog plek voor een achtste renner. Jos van Emden komt in Schotland uit op de tijdrit.

Vrouwen

Bij de vrouwen rijden onder anderen wereldkampioen Chantal Blaak, olympisch kampioen Anna van der Breggen en Marianne Vos de wegkoers. Zij krijgen op 5 augustus steun van Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Janneke Ensing, Sabrina Stultiens en Lorena Wiebes.

Drie dagen later rijden de vrouwen de tijdrit. Daarvoor heeft Veneberg Van der Breggen en Van Dijk aangewezen.