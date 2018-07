Kelderman niet van start in Tour de France vanwege schouderblessure

Kelderman brak in maart zijn rechtersleutelbeen bij een val in de Tirreno-Adriatico. Hij moest vervolgens een operatie ondergaan, ook omdat op dezelfde plek al een eerdere breuk met een plaatje was vastgezet.

De 27-jarige Amersfoorter liet maandag een CT-scan maken en daaruit bleek dat het plaatje door de val op het NK verbogen is. Hij kan daardoor zijn schouder moeilijk bewegen en heeft zoveel pijn dat hij een streep moet zetten door de Tour.

"Ik ben heel teleurgesteld", aldus Kelderman. "Op dit moment is de pijn heel heftig, dat maakt het onmogelijk om in de Tour te starten. Het kan niet erger na al die blessures die ik in mijn carrière al heb gehad. Ik moet hier weer overheen zien te komen, dat zal tijd nodig hebben."

Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of Kelderman opnieuw onder het mes moet of dat de kwetsuur te verhelpen is met rust. "Het is complex, ook gezien de geschiedenis van blessures aan die schouder en dat sleutelbeen", zegt de fysiotherapeut van Team Sunweb.

Dumoulin

Kelderman zou in de Franse etappekoers zaterdag in de Vendée starten als belangrijkste helper van kopman Tom Dumoulin, die een gooi wil doen naar de eindzege.

Bij afwezigheid van Kelderman fungeert Laurens ten Dam als meesterknecht van Dumoulin. De 37-jarige routinier had die rol onlangs ook al in de Giro d'Italia, waarin Dumoulin zijn titel niet wist te prolongeren en achter Chris Froome genoegen moest nemen met de tweede plaats.

De Deen Søren Kragh Andersen, de Duitsers Nikias Arndt en Simon Geschke, de Belg Edward Theuns, de Amerikaan Chad Haga en de Australiër Michael Matthews completeren de achtkoppige Tourselectie van Team Sunweb.

"We hebben het sterkst mogelijke team geselecteerd voor de ambities die we hebben. Dat we Kelderman kwijtraken is een groot verlies voor ons in de ploegentijdrit en in de bergetappes, maar we hebben Ten Dam om hem te vervangen. Zijn ervaring in grote ronden is heel uitgebreid en van grote waarde", stelt ploegleider Tom Veelers.

Vuelta

Kelderman is normaal gesproken later dit jaar wel kopman van Team Sunweb tijdens de Vuelta a España, waar hij vorig jaar vierde werd in het eindklassement.

De talentvolle klimmer deed in de Tour nooit mee om de ereplaatsen. Bij zijn eerste deelname in 2015 werd hij 79e en een jaar later 32e. Vorig jaar liet hij verstek gaan in Frankrijk.

Kelderman maakte onlangs in de Ronde van Zwitserland een bemoedigende rentree. Hij eindigde op de vijfde plaats in het klassement en toonde aan dat het met zijn vorm richting de Tour wel goed zat.

De Tour begint zaterdag in Noirmoutier-en-l’Île met een vlakke etappe. De grootste en belangrijkste wielerkoers van het jaar eindigt op 29 juli traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.