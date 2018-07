Tour-organisatie laat Froome starten na vrijspraak door UCI

De ASO ziet geen reden meer om de Brit te weren nadat hij eerder op maandag door wielerunie UCI werd vrijgesproken in de slepende salbutamolzaak. Het hoger beroep van Team Sky tegen de ASO dat dinsdagochtend zou dienen is daarmee van de baan.

Maandagochtend maakte de UCI bekend dat het na een onderzoek van negen maanden Froome vrijsprak van het schenden van de dopingregels. De 33-jarige renner is erin geslaagd zijn onschuld aan te tonen.

Verklaring

"Meneer Froome heeft op 4 juni een verklaring gegeven voor zijn abnormale waarden, met daarbij duidelijk bewijs van experts", meldt de UCI in de verklaring. De wielerbond heeft daarop in samenspraak met antidopingbureau WADA besloten om de zaak tegen Froome te laten vallen.

Zondag meldde de Franse krant Le Monde nog dat Froome van organisator ASO een startverbod zou krijgen voor de komende editie van de Tour. De ASO beriep zich op een artikel in het eigen reglement waarin staat dat de organisatie "het uitdrukkelijk recht heeft om een renner uit te sluiten van deelname als deze het imago of de reputatie van het evenement zou kunnen schaden".

Salbutamol

De zaak-Froome houdt de wielerwereld al sinds december bezig, nadat bekend werd dat in de urine van de Brit na de achttiende etappe van de Vuelta 2000 nanogram salbutamol per milliliter was aangetroffen. Dat is precies tweemaal meer dan de toegestane hoeveelheid.

Salbutamol is een anti-astmamiddel dat de luchtwegen verwijdt, waardoor het lichaam gemakkelijker zuurstof opneemt. Over de (vermeende) prestatiebevorderende werking zijn specialisten het niet eens.

Een groot aantal advocaten werkte de afgelopen maanden namens Team Sky en de UCI aan de zaak, die daardoor maandenlang voortsleepte. Froome is uiteraard verheugd dat hij na lang wachten is vrijgesproken. "Ik ben dankbaar en opgelucht dat ik dit hoofdstuk eindelijk kan afsluiten. Het zijn negen emotionele maanden geweest. Dank aan iedereen die mij gesteund heeft en in me geloofd heeft in deze periode", schreef hij maandag op Twitter.

Omdat Froome mocht blijven koersen kon hij in mei de eindzege pakken in de Giro d'Italia door titelverdediger Tom Dumoulin voor te blijven in het algemeen klassement. Hij werd na Jacques Anquetil en Eddy Merckx de derde renner ooit die de drie grote rondes achter elkaar won. Deze maand wil Froome in de Tour voor de vierde keer op rij zegevieren in een grote ronde.

De Tour begint zaterdag in Noirmoutier-en-l’Île met een vlakke rit. De ronde eindigt op 29 juli traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.