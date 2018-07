Van der Poel krijgt 'kippenvel' van Nederlandse titel op de weg

"Een sprint licht bergop, dat ligt me. Ik wist dat ik kon winnen. Dit geeft echt kippenvel", zei de 23-jarige Brabander voor de camera van de NOS.

Van der Poel, veldrijder/mountainbiker en wegrenner in dienst van Corendon-Circus, versloeg na een aantrekkelijke koers in Hoogerheide, met tal van aanvallen, in de laatste honderden meters Danny van Poppel en titelverdediger Ramon Sinkeldam.

De prestatie van Van der Poel was extra bijzonder, omdat hij eerder ook al deel uitmaakte van een kopgroep van vier man, die pas in de slotfase werd gegrepen.

"Het was een goede ontsnapping, de grote ploegen hadden een man mee. Ik was blij dat Danny het alleen probeerde in de slotfase. Ik had eerder al even alleen gereden en wist hoe lastig hij het zou krijgen."

Adrie van der Poel

Van der Poel bleek in de eindsprint op de licht hellende stroken echter nog over voldoende reserves te beschikken en kon zo alsnog in de voetsporen treden van zijn vader Adrie, die eveneens de wereldtitel in het veldrijden (1996) en de nationale titel op de weg (1987) veroverde.

Van der Poel moet binnenkort de knoop doorhakken over op welke discipline hij zich de komende tijd focust. Hij wil als mountainbiker naar de Olympische Spelen van Tokio, maar op de Brabantse wal kreeg hij opnieuw de bevestiging dat in hem ook een groot wegrenner huist.

"Op de weg gaat het steeds beter, zeker als je het met het mountainbiken vergelijkt. Dat geeft best een dubbel gevoel", gaf hij dan ook te kennen.

Van der Poel had geen zin om er verder al te diep op in te gaan. Hij is eerst van plan om te genieten van zijn imponerende overwinning op de weg. "Ik heb heel diep moeten gaan."