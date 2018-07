Tour-deelname Kelderman onzeker na val tijdens NK wielrennen

Maandag Kelderman in het ziekenhuis een CT-scan maken om te zien wat de schade precies is. "Hij is gevallen op de schouder waarin al een plaatje zat", vertelt Sunweb-trainer Adriaan Helmantel. "Hij heeft veel schaafwonden, maar het is nu niet duidelijk of er ook een breuk is. Een onderzoek zal duidelijkheid brengen.''

Kelderman brak in maart zijn rechtersleutelbeen bij een val in de Tirreno-Adriatico. Hij moest een operatie ondergaan en maakte onlangs in de Ronde van Zwitserland zijn rentree.

De geboren Amersfoorter eindigde op de vijfde plaats in het klassement en toonde aan dat het met zijn vorm wel goed zit richting de Tour, maar het is nu dus twijfelachtig of hij erbij is in Frankrijk. "Ik hoop dat het schaafwonden zijn en meer niet", zegt Helmantel. "Zo niet, dan moeten we ons herpakken en verder kijken."

Froome

De 28-jarige Kelderman moet in de Tour een van de belangrijke helpers zijn van Sunweb-kopman Tom Dumoulin, die een gooi wil doen naar de eindzege. Dumoulins kansen lijken toegenomen, nadat zondag het nieuws kwam dat viervoudig winnaar Chris Froome niet mag starten in de Tour, al is dit nieuws nog niet bevestigd door de organisatie.

Kelderman is later dit jaar wel kopman van Sunweb tijdens de Vuelta a España, waar hij vorig jaar vierde werd in het eindklassement. In de Tour deed hij nooit mee om de ereplaatsen. Bij zijn eerste deelname, in 2015, werd Kelderman 79e en een jaar later 32e. Vorig jaar liet hij de Franse rittenkoers schieten.

Het NK wielrennen werd zondag gewonnen door Mathieu van der Poel. Hij is de opvolger is van Ramon Sinkeldam, die vorig jaar de Nederlandse titel pakte. Het NK voor vrouwen werd zaterdag gewonnen door Chantal Blaak. De 28-jarige renster van Boels-Dolmans is ook al regerend wereldkampioen.