Kelderman uit voorzorg naar ziekenhuis na val tijdens NK wielrennen

Naar verluidt valt de schade bij Kelderman mee en komt zijn Tour-deelname niet in gevaar. De 28-jarige geboren Amersfoorter is in de Tour een van de belangrijke helpers van Sunweb-kopman Tom Dumoulin, die een gooi wil doen naar de eindzege.

Dumoulins kansen lijken toegenomen, nadat zondag het nieuws kwam dat viervoudig winnaar Chris Froome niet mag starten in de Tour, al is dit nieuws nog niet bevestigd door de organisatie.

Kelderman is later dit jaar wel kopman van Sunweb tijdens de Vuelta a España, waar hij vorig jaar vierde werd in het eindklassement. In de Tour deed hij nooit mee om de ereplaatsen. Bij zijn eerste deelname, in 2015, werd Kelderman 79e en een jaar later 32e. Vorig jaar liet hij de Franse rittenkoers schieten.

Sinkeldam

Het NK wielrennen is zondag om 10.15 uur begonnen. Het peloton moet 221,6 kilometer afleggen, grotendeels door Hoogerheide. Rond 15.40 uur is de finish en dan is duidelijk wie de opvolger is van Ramon Sinkeldam, die vorig jaar de Nederlandse titel pakte.

Het NK voor vrouwen werd zaterdag gewonnen door Chantal Blaak. De 28-jarige renster van Boels-Dolmans is ook al regerend wereldkampioen.