'Froome krijgt van organisatie startverbod voor Tour de France'

Dat meldt de Franse krant Le Monde. Team Sky, de ploeg van Froome, heeft beroep aangetekend tegen de beslissing. De zaak zou komende dinsdag om 9.00 uur behandeld worden door het Frans olympisch comité.

ASO beroept zich op een artikel in het eigen reglement waarin staat dat de organisatie "het uitdrukkelijk recht heeft om een renner uit te sluiten van deelname als deze het imago of de reputatie van het evenement zou kunnen schaden".

Als het Franse olympisch comité het beroep van Sky afwijst, is een gang naar het internationaal sporttribunaal CAS nog mogelijk. Het is echter de vraag of de uitspraak dan nog volgt voor de Tour-start op 7 juli.

Astma

De 33-jarige Froome werd vorig jaar tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España betrapt op een te hoge waarde van salbutamol, een middel tegen astma, in zijn lichaam. De Brit, die de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017 op zijn naam schreef, kreeg de opdracht zich bij de internationale wielrenunie UCI te verantwoorden.

Aangezien Froome wel toestemming had het middel te gebruiken bleef - ondanks de hoge waardes - een voorlopige schorsing uit. Hij kon daardoor gewoon deelnemen aan de Giro d'Italia. Daar wist hij ruim een maand geleden Tom Dumoulin van een tweede eindzege op rij te houden.

Sky houdt goede hoop dat Froome volgende week zaterdag gewoon aan de start staat in Frankrijk. "We hebben er vertrouwen in dat Chris de Tour zal rijden, omdat hij niets fout heeft gedaan", luidt een korte verklaring van de ploeg.

Ongenoegen

Het nieuws over een startverbod voor Froome komt een dag nadat Tour-directeur Christian Prudhomme zijn ongenoegen liet blijken over de deelname van de titelverdediger, terwijl de uitspraak in de salbutamolzaak nog altijd op zich laat wachten.

"Het is verschrikkelijk dat de verschillende sportinstanties er nog altijd niet in geslaagd zijn hierover een uitspraak te doen voor de start van ’s werelds grootste wielercompetitie", zei de Fransman tegen de Franse radiozender Europe 1. "Het is zwart of wit. Een abnormale, verdachte controle is niet duidelijk voor het publiek."

Froome hoopte in de Tour een gooi te doen naar zijn vijfde eindzege. Daarmee zou hij het record van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain evenaren. Lance Armstrong won 'La Grande Boucle' weliswaar zeven keer, maar moest na een dopingzaak al zijn eindzeges inleveren.

De Tour de France begint komende zaterdag in Noirmoutier-en-l’Île. De ronde eindigt op 29 juli traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.