'Froome krijgt van organisatie startverbod in Tour de France'

Dat meldt de Franse krant Le Monde. Team Sky, de ploeg van Froome, heeft beroep aangetekend tegen de beslissing. De zaak zou dinsdag om 9.00 uur behandeld worden door het Frans olympisch comité.

De ASO beroept zich op een artikel in het eigen reglement waarin staat dat de organisatie "het uitrdrukkelijk recht heeft om een renner uit te sluiten van deelname als deze het imago of de reputatie van het evenement zou kunnen schaden."

De Brit werd vorig jaar tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España betrapt op een te hoge waarde van salbutamol, een middel tegen astma, in zijn lichaam. Desondanks deed hij dit seizoen gewoon mee aan de Giro d'Italia, waar hij Tom Dumoulin van een tweede eindzege op rij wist te houden.

Froome wil komende maand in de Tour een gooi doen naar winst van zijn vierde grote ronde op rij, waarmee hij recordhouder Eddy Merckx zou evenaren. In 2013, 2015, 2016 en 2017 toonde de Sky-renner zich al de sterkste in de Ronde van Frankrijk.

De Tour de France begint volgende week zaterdag in Noirmoutier-en-l’Île. De ronde eindigt drie weken later traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.