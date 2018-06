Wielrenner Van den Berg (21) per direct aan de slag bij team Langeveld

Van den Berg won dit jaar namens SEG Racing een rit in de Ronde van Normandië en koersen als de Ronde van Noord-Holland en de Midden-Brabant Poort Omloop. Vorig jaar kroonde hij zich tot Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften.

De 21-jarige Purmerender start de komende periode namens zijn nieuwe ploeg onder meer in de Binck Bank Tour en mogelijk ook bij het WK tijdrijden voor merkenteams.

"Julius is een van de beste renners bij de beloften ter wereld", zegt teambaas Jonathan Vaughters. "Hij heeft enkele indrukwekkende koersen gewonnen en eindigde als tweede bij Parijs-Roubaix. Aangezien we onze ploeg voor de kasseienkoersen willen versterken, is hij een logische aanwinst."

De neoprof zegt nog altijd niet te kunnen geloven dat hij nu al de overstap naar de profs maakt. "Dit is enorm speciaal voor mij. Ik geloof er heilig in dat dit beste stap is die ik kan zetten in mijn loopbaan."

Bij Education First wordt Van den Berg teamgenoot van renners als Rigoberto Uran, Sep Vanmarcke en Pierre Roland.