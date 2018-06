Wereldkampioen Blaak prolongeert Nederlandse titel op de weg

Blaak wist 10 kilometer voor de finish een gaatje te slaan en pakte een voorsprong van ruim veertig seconden op de achtervolgende groep. De regerend wereldkampioene zag die marge nog iets verkleind worden, maar kwam desondanks solo over de streep.

Voor Blaak is het haar tweede individuele zege dit jaar. De 28-jarige Zuid-Hollandse won de vierde etappe in de Healty Ageing Tour en schreef in april de Amstel Gold Race op haar naam. Vorig jaar in Montferland veroverde Blaak voor het eerst in haar loopbaan de Nederlandse titel op de weg.

Marianne Vos deed toen vanwege een sleutelbeenbreuk niet mee. De viervoudig Nederlands kampioen moest zich dit keer tevredenstellen met de derde plek. Amy Pieters kwam als tweede over de streep in dezelfde tijd als Vos en nummer vier Kirsten Wild, twintig seconden achter Blaak.

Ellen van Dijk, die woensdag de tijdrit op haar naam schreef, werd zevende. Ze was twee seconden langzamer dan Annemiek van Vleuten (zesde) en drie seconden sneller dan Anna van der Breggen (achtste).

Zondag staat ook de wegwedstrijd bij de mannen op het programma. Ramon Sinkeldam won vorig jaar na een fotofinish.

Vluchters

Met nog zo'n 45 kilometer te gaan wisten Vos, Wild, Van Vleuten, Pieters en Lucinda Brand een gaatje te slaan met de rest. Vos bleef daar als enige van over en kreeg gezelschap van Esther van Veen.

Het duo pakte een voorsprong van anderhalve minuut op de rest, maar die hield niet lang stand. Ook Blaak, Floortje Mackaij en Van der Breggen probeerden een succesvolle aanval te plaatsen, maar het tempo lag hoog en dus reed iedereen met nog elf kilometer te gaan bij elkaar.

Even later wist Blaak alsnog aan de rest te ontsnappen en dit keer was niemand in staat de aanvalspoging te neutraliseren, waardoor de wereldkampioene eenvoudig naar de overwinning soleerde.

"Het was echt heel erg slopend", zei Blaak in een eerste reactie tegen de NOS. "Ik zag een gat en dan moet je gaan, het kwam echt uit mijn tenen. Ik probeer aan te voelen wanneer je moet gaan. Tactisch ben ik daarin enorm gegroeid."