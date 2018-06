Education First-Drapac zet vol in op Tour-zege voor Urán

"Ons doel is simpel: we willen de Tour de France winnen", aldus teambaas Jonathan Vaughters op de site van zijn ploeg.

"Is dat een optimistisch doel en zoeken we daarmee de grenzen van onze mogelijkheden op? Absoluut. Maar we zijn vorig jaar als tweede geëindigd en we hebben dit jaar een iets sterker team. Bovendien past het parcours dit jaar beter bij onze kopman en Urán is zelf ook beter dan vorig jaar. Hij gelooft echt dat hij de Tour kan winnen."

De 31-jarige Uran verraste vorig jaar met zijn tweede plek in de Ronde van Frankrijk. De Colombiaan, die in zijn vorige drie deelnames in de Tour niet verder was gekomen dan een 23e plek in het eindklassement, gaf in Parijs slechts 54 seconden toe op winnaar Chris Froome.

Urán kan in de bergen rekenen op de steun van de Fransman Pierre Rolland, die in 2011 en in 2012 een Tour-etappe op zijn naam schreef. Ook de pas 22-jarige Colombiaanse debutant Dani Martínez zal zijn landgenoot in de bergritten bij moeten staan.

Wegkapitein

De Australiër Simon Clarke is de wegkapitein van Education First-Drapac, terwijl de Belg Sep Vanmarcke, de Nieuw-Zeelander Tom Scully en de Amerikaan Taylor Phinney een belangrijke rol in de ploegentijdrit en de kasseienetappe moeten spelen.

De Amerikaan Lawson Craddock is de achtste renner in de Tour-ploeg van de ploegleiders Charly Wegelius, Andreas Klier en Tom Southam. Sebastian Langeveld, de enige Nederlander bij Education First-Drapac, is niet geselecteerd.

De 105e editie van de Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe door de Vendée.