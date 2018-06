Spaanse renner Roson voorlopig geschorst door Movistar

De afwijkende waarden zijn in januari van 2017 gevonden, meldt Movistar donderdag in een persbericht. De nu 25-jarige Roson reed toen nog voor de Spaanse procontinentale ploeg Caja Rural.

De Spaanse renner is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen bij een WorldTour-ploeg. Movistar benadrukt in zijn verklaring dat er dit jaar geen afwijkende waarden zijn gevonden in het bloedpaspoort van Roson.

"Daarom zal ons team de renner helpen om een verklaring te vinden in deze zaak. Omdat we de antidopingregels van de UCI volgen en omdat we ons inzetten voor de geloofwaardigheid van en fair play binnen het wielrennen, leggen we onze renner een voorlopige schorsing op."

Roson maakt een goede indruk in zijn eerste seizoen in dienst van Movistar. In mei schreef hij de Ronde van Aragon op zijn naam. Twee maanden eerder eindigde hij knap als achtste in Tirreno-Adriatico. De klimmer was al niet opgenomen in de selectie van Movistar voor de Tour de France.



Renner

Een afwijkende waarde in het bloedpaspoort van een renner is niet hetzelfde als een positieve dopingtest. Het betekent wel dat er verder onderzoek komt of de dopingregels zijn overtreden.

Roson meldt in een verklaring aan onder meer Cyclingnews dat hij nooit een verboden middel heeft gebruikt. "Ik zal me op alle mogelijke manieren verdedigen om mijn onschuld te bewijzen."