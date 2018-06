Froome vindt dat hij volste recht heeft om te starten in Tour de France

"Absoluut. Ik heb niets verkeerd gedaan en heb het volste recht om te racen", zegt de kopman van Team Sky in een interview met Sky Sports.

Froome moet zich nog altijd verantwoorden voor een te hoge waarde van middel salbutamol die bij hem werd aangetroffen bij een dopingcontrole in de Ronde van Spanje van vorig jaar. De zaak sleept zich al maanden voort en een besluit valt niet vóór de Tour te verwachten.

De renner zelf begrijpt de commotie omdat het allemaal lang duurt, maar kent zelf geen twijfels. "Er is een procedure die mij in staat stelt aan te tonen dat ik niets verkeerd heb gedaan en ik ben ervan overtuigd dat ik word vrijgesproken", aldus de winnaar van de Giro.

De internationale wielerunie UCI is al lange tijd bezig met een onderzoek naar Froome, maar in afwachting daarvan mag de viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk gewoon koersen. In mei deed de 33-jarige Brit ook al mee aan de Giro, die hij dus won.

Ontvangst

Froome is niet bang voor een hatelijke ontvangst in Frankrijk. "Door de jaren heen is er altijd een groepje mensen geweest dat om welke reden dan ook niet blij is om mij te zien. Tegenspoed is er eerder geweest en daar zijn we altijd goed uitgekomen. Ik kan alleen maar hopen dat het de koers niet beïnvloedt", zegt hij.

De beslissing van de UCI om Froome in afwachting van het onderzoek niet te schorsen leidt tot veel kritiek in de wielerwereld. Onder andere legende Bernard Hinault sprak zich onlangs zeer fel uit over de zaak.

"Froome moet niet aan de Tour-start verschijnen. Hij is positief getest en zit wat mij betreft niet in een uitzonderingspositie. We veroordeelden Alberto Contador vanwege hetzelfde. Hij accepteerde zijn straf. En dan zou Froome ermee wegkomen? Op een gegeven moment is het genoeg", zei de Fransman ruim een week geleden.

"Het peloton moet afstappen, staken en zeggen: als Froome start, vertrekken we niet. De renners zijn te aardig voor hem. We veroordeelden anderen, maar Froome niet. De regels zijn voor iedereen gelijk."

Froome wil komende maand in de Tour een gooi doen naar winst van zijn vierde grote ronde op rij, waarmee hij recordhouder Eddy Merckx zou evenaren. In 2013, 2015, 2016 en 2017 toonde de Sky-renner zich al de sterkste in de Ronde van Frankrijk.