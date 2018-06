Baanwielrenster Vogel in stabiele situatie na zwaar ongeluk op training

Vogel botste op de wielerbaan van Cottbus tegen een andere renner die een staande start aan het oefenen was. Ze reed met een snelheid van zo'n 60 kilometer tegen hem aan en raakte daarbij zwaargewond.

De 27-jarige Vogel werd per helikopter naar het ziekenhuis van Berlijn gebracht, waar een urenlange operatie volgde. Haar wervelkolom is beschadigd en ze had zwaar ruggenmergletsel opgelopen.

Volgens de internationale wielerunie UCI verkeert Vogel niet in levensgevaar, maar zijn er wel zorgen om de mogelijke gevolgen van de schade aan haar wervelkolom. Er wordt gevreesd dat het zenuwstelsel is aangetast.

"We zijn allemaal geschokt door wat er is gebeurd met Kristina", zei UCI-voorzitter David Lappartient. "We zijn in gedachten bij haar."

Talent

Vogel veroverde begin dit jaar bij de WK in Apeldoorn twee wereldtitels en voerde haar totaal daarmee op naar elf, evenveel als recordhoudster Anna Meares uit Australië.

"Met haar talent, vechtersmentaliteit en joviale karakter wordt ze door iedereen zeer gerespecteerd", zegt Lappartient. "We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteiten die haar tot een grote kampioene hebben gemaakt, haar nu gaan helpen om hier doorheen te komen."